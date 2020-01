Leerkracht gearresteerd nadat hij leerling hardhandig de klas uit zet

De 47-jarige Jeffrey Paffumi, leerkracht aan de Buddy Taylor middenschool in Florida is gearresteerd voor agressief gedrag tegenover een 14-jarige leerling. Paffumi verwijderde een leerling eigenhandig uit zijn klaslokaal en duwde hem de gang op. De leerling vertelde over het incident tegen zijn ouders, die daarna de school hebben ingelicht.