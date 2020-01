Club Brugge bouwt nieuw stadion met 40.000 zitjes op locatie van huidig Jan Breydelstadion

Verrassend nieuws over het nieuw stadion van Club Brugge. De club verhuist niet zoals gepland naar een nieuwe locatie, maar zal een nieuw stadion van 40.000 zitjes bouwen op de plaats waar nu het huidige Jan Breydelstadion staat. Cercle Brugge verhuist naar een eigen nieuw stadion.

Het bestuur van Club Brugge heeft vannacht een deal gesloten met het stadsbestuur van Brugge om een nieuw stadion met 40.000 zitplaatsen te bouwen in Sint-Andries, waar het huidige Jan Breydelstadion staat. Cercle Brugge, dat op dit moment het stadion deelt met Club Brugge, krijgt een eigen nieuw stadion aan de Blankenbergesteenweg. Club Brugge wil zijn nieuw stadion in 2024 klaar hebben. Om 14u geeft Club Brugge samen het stadsbestuur meer uitleg op een persconferentie.

Lijdensweg van 10 jaar

De lijdensweg van Club Brugge in het stadion-dossier duurt intussen al meer dan 10 jaar. Eerst waren er bouwplannen in Loppem, daarna in Chartreuse, maar telkens opnieuw verwees de Raad van State die bouwplannen naar de prullenmand. In de zomer van 2015 kwam er dan een nieuw plan op tafel, ditmaal om een voetbaltempel voor 40.000 toeschouwers te bouwen aan de Blankenbergse Steenweg. Maar door een klacht van onder andere Ghelamco-topman en Antwerp-voorzitter Paul Gheysens werd ook dat dossier opnieuw doorverwezen naar de Raad van State. Club Brugge had geen goed oog in die procedure en vond nu een oplossing op de huidige locatie van het Jan Breydelstadion.

Cercle Brugge: “We vallen compleet uit de lucht”

Kleine broer Cercle Brugge zou wel verhuizen naar Blankenbergesteenweg, al vallen ze bij Cercle compleet uit de lucht. “We kunnen niks zeggen en vallen uit de lucht”, reageert Cercle-voorzitter Frans Schotte. “Wij zijn nooit gecontacteerd om te praten over deze piste. Als het klopt is het een verrassende en ook vreemde ontwikkeling. Op het eerste gezicht vind ik het niet de juiste piste maar anderzijds ken ik ook de bedoeling en de details niet zodat het niet gepast zou zijn om er commentaar op te geven en te oordelen of veroordelen.”

Een maquette van eerdere plannen van het nieuwe stadion voor Club Brugge Foto: repro mvn

Vorig jaar klaagde voorzitter Bart Verhaeghe de zorgelijke toestand van het Jan Breydelstadion nog aan. “Als je ziet in welke toestand het Jan Breydel-stadion er vandaag bij ligt… Toen het onlangs sneeuwde, zei ik tegen onze materiaalman: ‘Pas op, kom niet aan de wasmachine, want het kan je dood worden. Het smeltwater stroomde over de draden van de machine. Ons stadion is op, het is écht helemaal op.”

Breaking news! Stay tuned... 💪🏼🔵⚫ pic.twitter.com/dmrWuJ9c7Z — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 10, 2020

Foto: Isosport