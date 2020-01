Transportbedrijven en zaakvoerder veroordeeld tot zware geldboetes voor sociale dumping

Brugge - Twee transportbedrijven en hun Roemeense zaakvoerder zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld tot zware geldboetes voor sociale dumping. De Moldavische en Roemeense firma’s opereerden in de praktijk vanuit Zeebrugge maar ontweken de Belgische sociale zekerheid. De zaakvoerder kreeg ook twaalf maanden celstraf met uitstel.

Het onderzoek naar het Roemeense Avis Trans en het Moldavische Avis MMS ging al in 2014 van start toen bij een controle in Zeebrugge een clandestiene garage werd ontdekt. Enkele Roemeense mecaniciens die er aan de slag waren bleken niet gemeld bij de Belgische sociale zekerheid. Bovendien maakte de Moldavische transportfirma, waar de verdoken garage gevestigd was, gebruik van de Roemeense postbusfirma Avis Trans. Op die manier kon de firma de Belgische reglementering ontwijken. Vanuit de Zeebrugse site zouden minstens 27 truckers en mecaniciens van Roemeense en Moldavische origine zijn tewerkgesteld. “Als je een filiaal in Zeebrugge hebt, moet je de Belgische minimumlonen respecteren en sociale zekerheid betalen”, stelde de arbeidsauditeur tijdens het proces in de Brugse strafrechtbank.

De verdediging drong aan op de vrijspraak. “De speurders gingen veel te kort door de bocht. De firma’s werkten niet enkel voor Belgische opdrachtgevers. Er waren wel degelijk ook transporten van en naar Roemenië en Moldavië. In Zeebrugge werd overigens niets van boekhouding of administratie aangetroffen.” Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van een frauduleuze constructie. Hij legde de twee bedrijven elk een geldboete op van 648.000 euro, waarvan drie vierden met uitstel. De Roemeense zaakvoerder Alexandru R. (43) kreeg naast een geldboete van 129.600 euro, waarvan twee derden met uitstel, ook twaalf maanden celstraf met uitstel opgelegd. Daarnaast werd ook nog 277.000 euro verbeurd verklaard.

De bedrijven en hun zaakvoerder stonden ook terecht voor mensenhandel, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen. “Van ondermaatse verloning was dan ook geen sprake. Sommige chauffeurs verdienden 2.500 à 3.000 euro netto”, stelde de verdediging tijdens het proces.