Chemische fabriek stilgelegd na “plots ontslag” van werknemer die er al 20 jaar aan de slag was

Beveren-Waas - Het chemische bedrijf Ineos Phenol in de Antwerpse haven ligt volledig plat. Het personeel legde donderdagavond het werk neer, nadat een vakbondsafgevaardigde die al meer dan 20 jaar voor het bedrijf werkt onverwacht aan de deur is gezet. Bij het bedrijf werken zo’n 160 mensen.

“De sfeer binnen het bedrijf is de jongste maanden enorm verslechterd, onder meer door de aanstelling van een nieuwe plant manager die geen enkele tegenspraak duldt”, zegt ACLVB-vakbondssecretaris Eric Horemans. “Dat heeft de voorbije maanden al tot enkele ontslagen geleid die bij het personeel kwaad bloed zetten.”

“De druppel die de emmer deed overlopen, was dan het plotse ontslag donderdag van onze vakbondsafgevaardigde, die bij het personeel erg veel respect geniet”, aldus nog Horemans. Het personeel besliste daarop donderdagavond om de werkzaamheden in de chemische fabriek “in veilige omstandigheden stil te leggen.” Ook de ochtend- en dagploeg is niet aan de slag gegaan. Volgens enkele werknemers zou de afgevaardigde ontslagen zijn omdat hij “gevaarlijke situaties in de fabriek aankaartte.”

Er is nu overleg bezig met het moederbedrijf om uit de impasse te geraken. “Wij eisen dat onze vakbondsafgevaardigde opnieuw in dienst wordt genomen, en dat er een nieuwe plant manager wordt aangesteld zodat de sereniteit in de fabriek kan terugkeren.”

Het bedrijf bevestigt het ontslag van de vakbondsafgevaardigde, “dat er kwam na een reeks incidenten. De situatie was onhoudbaar geworden”, aldus het bedrijf. “Het klopt dat de emoties onder het personeel vervolgens hoog zijn opgelaaid, waarna de productie is stilgelegd. We zijn nu in overleg met de personeelsvertegenwoordigers, maar dat heeft nog niet tot een doorbraak geleid.”

Het chemische bedrijf Ineos plant in de Antwerpse haven straks via een mega-investering nog een extra fabriek neer te poten. De chemiereus kreeg daarvoor al veel kritiek, onder meer omdat daarvoor 55 hectare bos wordt gekapt.