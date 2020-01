Meer dan 200 Italiaanse tunnels zijn onveilig

Meer dan 200 tunnels op het Italiaanse wegennet zijn potentieel onveilig. Dat blijkt uit een intern rapport dat naar verschillende kranten is gelekt.

De tunnels zouden niet in regel zijn met Europese wetgeving en problemen hebben zoals onvoldoende verlichting, geen duidelijke ontsnappingsroutes in geval van ongevallen of defecte waterdichting, zegt het in de vrijdagkranten gepubliceerde rapport.

Volgens La Repubblica is het rapport opgesteld door het ministerie van Verkeer en werd dat begin november naar wegendiensten en brandweer gestuurd.

Ingestort

Een van de tunnels die gemarkeerd is als gevaarlijk stortte op 30 december gedeeltelijk in. Een 2,5 ton zwaar stuk van het plafond kwam toen naar beneden. Daarbij werden gelukkig geen voertuigen geraakt.

Het rapport van het ministerie zou in beslag zijn genomen door de Guardia di Finanza, de militaire politiedienst die verantwoordelijk is voor de opsporing van fiscale delicten en economische fraude, die onderzoek voert naar het ongeval op de snelweg Genua-Gravellona Toce.

Grote zorg

Autostrade per l’Italia, de particuliere snelwegbeheerder die verantwoordelijk is voor 105 van de in het rapport genoemde tunnels, heeft nog niet gereageerd.

De staat van de wegeninfrastructuur in Italië is een grote zorg sinds de ineenstorting van een snelwegbrug in Genua in augustus 2018, waarbij 43 mensen om het leven kwamen.

Er loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar de beheerder. Justitie vermoedt dat het bedrijf op onderhoud heeft bespaard om de winst te verhogen. Autostrade per l’Italia ontkent de aantijgingen.