CD&V blijft aansturen op federale regering mét N-VA

CD&V blijft aansturen op een federale regering met de N-VA aan boord. Dat heeft vicepremier Koen Geens vrijdag verklaard voor de camera's aan de Wetstraat 16. "Het blijft de voorkeur genieten van mijn partij dat er een brede meerderheid is in Vlaanderen die in moeilijke tijden deze coalitie steunt", zei Geens. "Een brede coalitie, liefst diegene die in Vlaanderen de coalitie aanstuurt".

Vrijdagnamiddag zitten informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) opnieuw rond de tafel met N-VA en PS, afzonderlijk weliswaar. Het is afwachten of er snel duidelijkheid komt over de coalitie waaraan zal worden getimmerd.

Coens en Bouchez hebben de afgelopen dagen een nota voorgelegd aan de vertegenwoordigers van tien partijen. Zij mochten de nota - die nog elke dag bijgewerkt wordt - enkel inzien. De voorbije dagen lekte informatie over de nota uit. N-VA reageerde voorzichtig positief op de nota. Bij de PS was er minder enthousiasme. De Franstalige socialisten zien de nota als een “ruk naar rechts” en betreuren dat er niet verdergebouwd werd op de informateursnota van Paul Magnette.