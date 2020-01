Carrièreswitch: van diëtist naar galerist

Tervuren - Ondertussen is het meer dan twintig jaar geleden dat ze de grote stap waagde: een eigen kunstgalerij in het centrum van Tervuren starten. Daarvoor was ze diëtist en verzekeraar. Vandaag blikt Charlotte Meersseman terug. “In onze sector bestaan er geen echte succesformules. Je kan moeilijk inschatten welke werken zullen aanslaan.”

opleiding aan de hotelschool besloot Charlotte Meersseman om verder te studeren. Voedingsleer vond ze erg boeiend en dus volgde ze een diëtist opleiding. Dat deed ze met succes.

“De stages die ik na m’n studies liep, heb ik met veel plezier gedaan. Een job als diëtiste vinden was echter in die tijd geen evidentie. Meestal ging je als diëtiste aan de slag in een ziekenhuis, maar die vacatures waren beperkt. Ik was me daarvan bewust, maar had me voorgenomen om niet bij de pakken te blijven zitten. Toen ik de kans kreeg om in de verzekeringssector te werken, heb ik niet geaarzeld. Ik wilde vooruit met m’n leven.”

Verzekeren van kunst

Tijdens haar jaren in de verzekeringswereld kwam Charlotte vaak in aanraking met het verzekeren van kunstwerken. “Ik kreeg de smaak voor kunst steeds meer te pakken. Dat ik zelf een kunstgalerij wilde starten, was niet meteen het plan. Die klik kwam pas toen ik van m’n werkgever het antwoord kreeg dat m’n wens om deeltijds te werken niet ingevuld kon worden. Toen wist ik dat ik op zelfstandige basis aan de slag wilde in een domein waarmee ik me verwant voelde. Eigenlijk werd het startschot voor m’n eigen galerij toen gegeven.”

Leegstaand pand

Een tijdje later kocht Charlotte een leegstaand pand in de Nieuwstraat in Tervuren. Het was een hele investering. “Natuurlijk stel je je dan vragen of je plannen wel financieel rendabel zullen zijn. Als werknemer heb je elke maand een vast inkomen. Als zelfstandige moet je leren omgaan met de idee dat je loon erg kan variëren. Gelukkig stond ik er niet alleen voor. Er was m’n echtgenoot die me steunde. Hij komt uit een gezin van zelfstandigen. Hij heeft geleerd met de financiële onzekerheid die gepaard gaat met het leven van een zelfstandige, om te gaan. En dat heeft me geholpen.”

Van bij de start vond Charlotte het belangrijk om lokale kunstenaars te steunen. Nieuwe kunstenaars ontdekken en een professionele relatie met hen opbouwen, is een facet dat bij haar job hoort en dat ze heel graag doet. “Ik vind het boeiend om de evolutie van een kunstenaar te volgen. Hun creatieve manier van denken inspireert me. Vaak zie je dat ze met hart en ziel voor de kunst leven en van het commerciële weinig kaas gegeten hebben. Ik kan hun daarbij helpen.”

