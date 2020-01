Reisagent: altijd vakantie voor het werk

“Ook al verkopen we dure reizen, rijk word je niet in dit beroep.” (Sylvie D’Hoore, reisagent) Foto: Jobat.be

Reisagent, een verdwijnend beroep? Een eigen niche, altijd kwaliteit garanderen én een hyperpersoonlijke, betrokken service: zo doorsta je elke luchtzak. Wereldwijd kleinschalig reizen is in. Waar gaat het heen in 2020? “Mensen vergelijken nog méér dan vroeger, maar we hebben gelukkig een trouw cliënteel opgebouwd.”

De Dansende Kameel in Gent: dat zijn twee – sinds kort drie en binnenkort vier – dames met een serieuze reismicrobe die samen reizen voor gezinnen met kinderen bedenken. “We gaan al 10 jaar onze eigen weg”, zegt Sylvie D’Hoore.

“Eerst werkten we samen met een ander reisbureau voor administratie, bestelbonnen en facturatie. We hadden er zelfs een ruimte waar we onze klanten konden ontvangen, want verder werkten we van thuis uit. Maar een paar jaar geleden wilden we onze eigen koers varen. De Dansende Kameel heeft nu een mooi eigen kantoor. Voor de vluchten doen we nog altijd een beroep op dat andere reisbureau, omdat het fijn samenwerken is en vooral omdat ze zo’n goeie service geven aan onze klanten.”

Kameelstijl

“Ik heb journalistiek gestudeerd”, zegt Sylvie D’Hoore. “Als freelancer en in loondienst heb ik gewerkt voor verschillende media. De reisreeks De Kleine Kuifjes die ik schreef voor De Morgen, ging over trips met kinderen. Omdat ik daar zoveel vragen over kreeg, groeide het idee om er zelf mee aan de slag te gaan.” Medeoprichter Marie Mattelaer studeerde kunstgeschiedenis en woonde met haar gezin twee jaar in India. “Mijn passies - fotografie, kunst, andere culturen en verre reizen - komen samen in ons reisbureau”, beaamt Marie.

“We bleven dit eerst combineren met onze vaste jobs. Geleidelijk aan zijn we volop voor De Dansende Kameel gegaan.” Lieselot, de eerste werknemer van De Dansende Kameel én jonge mama, studeerde wél toerisme, maar ze vindt dat ze vooral leert on the job. “Ik heb wel veel gehad aan mijn stages bij grote touroperators. Daar heb ik de techniek geleerd: allotments, vluchten, prijszetting … maar onze Kameelstijl leer je niet op school.”

Reisgidsen

Kinderen en hun ouders zijn dé doelgroep van dit agentschap met zijn unieke female touch. Per land geven Marie en Sylvie een dikke, kleurrijke reisgids voor kinderen uit. “Géén brochures, maar echt reisgidsen. We kunnen er onze knowhow in kwijt.” Sylvie schrijft de teksten, Marie verzorgt de lay-out.

“Behalve Portugal bieden we enkel exotische bestemmingen aan. We zijn begonnen met Mexico, Marokko, Thailand, Indonesië, Cambodja … India toen nog niet meteen, want dat is niet zo’n instapland. We bieden alleen landen aan die we zelf bezocht hebben. Wat we niet kennen, bieden we ook niet aan, zelfs niet op aanvraag.”

