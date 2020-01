Vluchtelingen ruilen onbewoonbaar verklaarde panden voor hotel in Leuven na aanhouding Appeltans

Leuven - De stad Leuven heeft achttien erkende vluchtelingen ondergebracht in een hotel, in afwachting van meer geschikte huisvesting. De huurders moesten hun vier panden in de stad verlaten, nadat ze onbewoonbaar waren verklaard in de nasleep van de aanhouding van vader en zoon Appeltans. Leuven wil de huisjesmelkers financieel doen opdraaien voor de operatie.

Vier panden van de familie Appeltans in de universiteitsstad werden recentelijk onbewoonbaar verklaard door de stad Leuven. Eerder waren al 24 woonentiteiten van dezelfde huisjesmelkers ongeschikt verklaard. De achttien nieuwe slachtoffers werden van de ene dag op de andere uit hun huis gezet door die verklaring van onbewoonbaarheid. In zo’n geval is het bij wet geregeld dat niemand op straat hoort te slapen en het OCMW de verantwoordelijkheid heeft om op zoek te gaan naar oplossingen.

“In eerste instantie gaan we voor en samen met deze mensen op zoek naar een tijdelijke oplossing in hun omgeving. We kijken of ze ergens terechtkunnen in hun netwerk”, zegt Lies Corneillie (Groen), schepen van Wonen in Leuven. “Daarnaast bekijken we de mogelijkheden van een noodwoning. Als tijdelijke noodoplossing brengen we de huurders onder in een hotel.”

De vluchtelingen verblijven in een hotel aan de achterkant van het station. Het stadsbestuur is op zoek naar meer duurzame oplossingen. Daarbij wordt gedacht aan kloosters. Momenteel komt de abdij van Keizersberg in beeld. “Omdat het gaat over een onbewoonbaarheidsverklaring zullen we de hotelkosten verhalen op de verhuurder”, stelt Corneillie.

Arnold (67) en zijn zoon Manu (37) Appeltans werden op 9 december aangehouden op verdenking van huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft hen op 26 december vrijgelaten onder voorwaarden.