Nederlandse minister van Defensie: "Toestel bij Teheran waarschijnlijk neergeschoten"

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD beschikt over informatie dat het vliegtuig dat woensdag bij Teheran neerstortte vermoedelijk is neergehaald door een raket. Dat zei de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld vrijdag na de ministerraad.

"De MIVD beschikt ook over eigenstandige informatie dat het waarschijnlijk is dat dit een luchtafweerraket is geweest", zei de bewindsvrouw. Ook andere landen hebben al laten weten over informatie te beschikken dat de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines bij de Iraanse hoofdstad is neergeschoten, vermoedelijk per ongeluk. Iran ontkent dat ten stelligste. Bij de ramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven. In Brussel zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dat het "plausibel is dat de Iraanse luchtafweer heeft geschoten", op basis van informatie "van ook onze eigen inlichtingendiensten die ernaar hebben gekeken. Het is nu van groot belang dat er een echt een compleet onderzoek plaatsvindt", zei hij voor aanvang van een spoedvergadering met zijn EU-collega's van Buitenlandse Zaken. Hij zei "gemengde signalen" uit Iran te krijgen dat dit ook gebeurt, maar noemde het "hoopgevend" dat Canada en een aantal andere landen daarbij mogelijk worden betrokken. Nederland zal de ervaringen met de MH17 van Malaysia Airlines, die in juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne werd neergeschoten, "ter beschikking stellen", aldus Blok. "Het is logisch dat wij de contacten in de eerste plaats met Canada delen". De Canadese premier Justin Trudeau heeft donderdag overlegd met premier Mark Rutte.