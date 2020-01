Chinese oma laat kleinzoon aan touw naar beneden zakken om kat te redden

Een Chinese vrouw heeft haar kleinzoon vanaf de vijfde verdieping aan een touw naar beneden laten zakken. De reden? Enkele balkons lager zat haar kat vast. De zevenjarige jongen probeerde om de kat in een zak te steken, maar dat lukte niet. Daarna nam hij gewoon de kat vast en werd hij weer omhoog getrokken.

De omstanders waren het absoluut niet eens met de reddingsoperatie en ook op sociale media krijgt de vrouw veel kritiek. Van haar buurtcomité kreeg ze intussen ook een berisping. De vrouw had naar eigen zeggen pas door hoe gevaarlijk het was toen ze de video zelf bekeek. De jongen "was helemaal niet bang" tijdens zijn expeditie.

Video: Nieuwsblad

