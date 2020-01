Kind van vier jaar valt uit het raam op derde verdieping: in kritieke toestand afgevoerd

Brussel - In de Leopold I-laan in Laken is vrijdag rond 16 uur een kind uit het raam gevallen. Het kwam drie verdiepingen lager op de stoep terecht.

Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Het kind viel vanop de derde verdieping uit het raam naar beneden. Even werd gezegd dat het kind van de vierde verdieping gevallen was, maar dat bleek een etage lager te zijn.

Hulpdiensten waren snel ter plekke en dienden ter plaatse de eerste zorgen toe. Het slachtoffertje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Vorige zaterdag gebeurde al een gelijkaardig incident aan het Flageyplein in Brussel. Een vierjarig jongetje viel daar toen uit het raam en is de volgende dag aan zijn verwondingen overleden.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat het om een dramatisch ongeval gaat, aldus nog het parket.