“Met nieuw stadion wordt België te klein voor Club Brugge”

Het is ongetwijfeld de best mogelijke oplossing om snel tot een nieuw stadion te komen: Club Brugge blijft gewoon op de site van Olympia om een moderne voetbaltempel te bouwen. Dat Cercle die oplossing aanreikte, is een kentering die niet verwacht werd. Als je dan een burgemeester hebt die meewerkt, dan kan het snel beklonken zijn.