Jonge Ivoriaan die dood werd aangetroffen in landingsgestel van vliegtuig was 14 jaar

De jongeman uit Ivoorkust die woensdag in het landingsgestel van een vliegtuig uit Abidjan dood werd aangetroffen op de luchthaven van Parijs, is geïdentificeerd door de autoriteiten van zijn land. Het gaat om een jongen van 14 jaar. Hij zat in het vierde studiejaar, zo meldt het ministerie van Transport van Ivoorkust.

"Het gaat Ani Guibahi Laurent Barthélémy, geboren op 5 februari 2005 in Yopougon (een wijk in Abidjan). Zijn identiteit is door zijn ouders bevestigd", klinkt het in een persbericht. Het ministerie zegt de bewakingsbeelden van de luchthaven van Abidjan te hebben gecontroleerd en te hebben vastgesteld dat de jongeman rond 22.55 uur in het landingsgestel is geklommen en zich daar heeft vastgeklampt. Het was het tijdstip waarop de vlucht vertrok vanuit Abidjan, de economische hoofdstad van Ivoorkust. Volgens Transportmiinister Amadou Koné droeg de jongen enkel een T-shirt. Hij was blijkbaar over de muur geklommen die de luchthaven omgeeft. De Ivoriaanse overheid zegt maatregelen te hebben genomen om herhaling van dit drama te vermijden. Er wordt een bijkomende veiligheidszone ingesteld rond de luchthaven, die beter bewaakt zal worden. Het lichaam van de jongen werd rond 06.40 uur ontdekt woensdag. Het vliegtuig was om 06.00 uur geland.