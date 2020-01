'Duitse Greta Thunberg' krijgt job aangeboden bij Siemens

Klimaatactiviste Luisa Neubauer, die in eigen land beschouwd wordt als 'de Duitse Greta Thunberg', zou bij het concern Siemens een belangrijke rol kunnen vervullen. Siemens-topman Joe Kaeser heeft haar vrijdag een zitje in de raad van toezicht van het toekomstige Siemens Energy AG aangeboden. "Ik wil dat jonge mensen actief participeren. Het conflict tussen generaties moet opgelost worden", aldus de topman. Neubauer zou verrast gereageerd hebben.

Siemens wil zijn energiedivisie dit voorjaar afsplitsen als Siemens Energy en in september naar de beurs brengen. Intussen ligt het Duitse concern onder vuur bij klimaatactivisten voor de levering van spoorsignalisatie aan het bedrijf Adani Power, dat een steenkoolmijn in Australië uitbaat. Door de bosbranden in het land worden er steeds meer vragen gesteld bij de steenkoolindustrie, wat ook druk zet op Siemens om niet langer te leveren. Kaeser had hierover vrijdag een gesprek met Neubauer en beloofde maandag een beslissing te zullen nemen.