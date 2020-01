OEFENMATCHEN. Antwerp wint vlotjes, geen zege voor Racing Genk en pandoering voor KV Mechelen

Verschillende Belgische eersteklassers speelden vrijdag een oefenwedstrijd op hun winterstage. Een overzicht van de resultaten.

Antwerp zet Lugano vlotjes opzij

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni koos tegen FC Lugano voor zo goed als zijn sterkste elf. Op het middenveld maakte Haroun zijn comeback na zijn armbreuk, niet naast Defour maar De Sart. Antwerp had aanvankelijk moeite om de muur van Mijat Maric (ex-Lokeren) en co. te slopen. Mbokani werd eens aangepakt, en er waren twee counters van de Zwitsers, die ze echter niet benutten. Op het half uur dan toch eens een goeie aanval van de Great Old en het was meteen raak. Mbokani draaide heerlijk weg van zijn tegenstander, bediende Refaelov, en die haalde van net buiten de grote baklijn uit: 1-0. Amper vijf minuten later scoorde Mirallas met een vrijwel identieke knal.

Ook na rust vooral veel middenveldspel en weinig kansen. Na een uur voerde Bölöni maar liefst negen wissels tegelijk door. Alleen Bolat en Refaelov bleven staan en onder anderen Defour en de jonge Geeraerts, die als rechtsback depanneerde, kwamen erop. Bij Lugano helaas geen Joaquin Ardaiz als invaller, de 20-jarige Uruguayaanse ex-Antwerp-spits bleef aan de kant.

Na een mooie combinatie kreeg Baby nog een goeie kans, maar de Fransman mikte de 3-0 op de keeper. Maar na een goeie combinatie met Geeraerts schotelde Benson Gano die 3-0 toch voor. De spits werkte de lage voorzet netjes af. Geeraerts kopte nog een voorzet van Refaelov naast en dus bleef het daar ook bij. Morgen staat er nog een oefenmatch tegen een lokale selectie op het programma. (dvd)

Opstelling: Bolat - Buta, Arslanagic, Hoedt, De Laet - De Sart, Haroun - Lamkel Zé, Refaelov, Mirallas - Mbokani.

Na 60 minuten: Bolat - Geeraerts, Seck, Hongla, Juklerod - Defour, Coopman - Benson, Refaelov, Baby - Gano.

Doelpunten: 32’ Refaelov 1-0, 37’ Mirallas 2-0, 75’ Gano 3-0

Foto: BELGA

KV Mechelen verliest met zware cijfers

De Mechelse manschappen van Vrancken en Slot moesten in volle siësta aan de bak. Het deerde De Camargo niet. Na 10 minuten stiftte hij de bal knap over de vijandelijke AZ-doelman. Ook de prachtige opening van Bosiers, kan hij wel, was om duimen en vingers bij af te likken. Door de opkomende storm speelden de Alkmaarders met de wind in de zeilen. Het trio voorin - Idrissi, Boadu, Stengs - blies de Mechelse verdediging bij momenten volledig weg. Vooral Stengs kende een topnamiddag. Na een knappe dribbel zette de winger de gelijkmaker op het bord.

Even later kwam het tot een stevig duel tussen Van Cleemput en zijn rechtstreekse belager. Het spel ging voort, maar bij de eerstvolgende stilstaande fase gingen de poppetjes aan het dansen. Vrancken haalde een verongelijkte Van Cleemput naar de kant, en dropte Kabore in het veld. Malinwa was van slag en De Wit profiteerde: 1-2. AZ diepte de score voor rust nog verder uit. Thoelen verkeek zich, mede door de wind, op een corner van Idrissi.

Negen nieuwe Kakkers kregen de kans om aan de achterstand wat te doen na rust. Thoelen en Kabore bleven staan. De oefenpot ging nu meer gelijk op, maar de goals vielen wel aan Nederlandse zijde. Druijf zorgde voor de 4-1, en tekende vanop de stip ook de 5-1 aan. Het klasseverschil was duidelijk. Dit AZ, dat in de Eredivisie op drie punten staat van competitieleider Ajax, zou ook in de Jupiler Pro League om de titel meedoen. Voor KV Mechelen zit de stage in Oliva er zo goed als op. Vrijdagvoormiddag staat in het teken van recuperatie in het hotel. In de vooravond zet geel-rood opnieuw koers richting België. (dige)

KV Mechelen eerste helft: Thoelen, Van Cleemput (34’ Kabore), Peyre, Swinkels, Corryn - Kaya, Vanlerberghe, Bosiers, Storm - Vanzeir, De Camargo

KV Mechelen tweede helft: Thoelen, Kabore, Bateau, De Bie, Boni - Hairemans, Vranckx, Schoofs, Tainmont - Coveliers, Togui

Doelpunten: 10’ 1-0 De Camargo, 17’ 1-1 Stengs, 35’ 1-2 De Wit, 40’ 1-3 Idrissi, 65’ 1-4 Druijf, 80’ 1-5 Druijf

Foto: BELGA

Gent en Zulte Waregem winnen, Genk speelt gelijk

AA Gent heeft vrijdag op oefenstage in het Spaanse Oliva een krappe 3-2 zege geboekt tegen de Duitse derdeklasser FC Ingolstadt. De manschappen van coach Jess Thorup leken lange tijd op een draw af te stevenen tot Giorgi Kvilitaia drie minuten voor tijd voor de winnende treffer zorgde. De Georgiër scoorde eerder net na rust ook al de tweede Gentse treffer. Laurent Depoitre had de Gentse rekening geopend. Nieuwe aanwinst Sulayman Marreh maakte zijn eerste minuten voor de Buffalo’s.

Racing Genk speelde in zijn eerste oefenwedstrijd van de dag, op stage in Benidorm, 1-1 gelijk tegen Bundesliga-club FC Keulen. De Duitsers kwamen op het uur op voorsprong, maar Bongonda zorgde twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Nieuwkomer Mats Daehli maakte zijn debuut. Later op de dag (om 17u30) werkt een tweede groep spelers van de landskampioen nog een tweede oefenduel af, tegen het Hongaarse Ferencvaros.

Zulte Waregem tot slot versloeg in Marbella het Nederlandse PEC Zwolle. Middenvelder Mathieu De Smet, de broer van STVV-linksachter Thibault De Smet, maakte de eerste twee treffers. Voor Zwolle zorgde Reza Ghoochannejhad (ex-STVV en Standard) voor de aansluitingstreffer, maar Kainourgios legde vier minuten voor tijd de 3-1 eindstand vast.

Cercle Brugge van zijn kant hield in Malta Bundesliga-club Augsburg in bedwang. Het werd 3-3. Hoggas, nieuwkomer Christie-Davies en Vitinho scoorden voor rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Doelpuntenmaker Christie-Davies en Hotic maakten hun debuut voor groen-zwart.

Waasland-Beveren sluit winterstage af met gelijkspel

Waasland-Beveren speelde vrijdag op winterstage gelijk tegen het Nederlandse Sparta Rotterdam. Stefan Milosevic schoot geel-blauw na vijf minuten op voorsprong na een voorzet van Koita. Lang kon W-B die voorsprong niet vasthouden. Na twaalf minuten kwam Sparta op gelijke hoogte via Ache. Linksachter Daam Foulon moest enkele minuten later de wedstrijd uit voorzorg staken na een tik. Vukcevic was zijn vervanger. Doelman Pirard hield zijn ploeg in de match na een knappe voetveeg. Op slag van rust knalde Yuki Kobayashi W-B opnieuw op voorsprong vanop zo’n twintig meter.

Na rust bracht trainer Arnauld Mercier tien nieuwe spelers tussen de lijnen. Genk-huurling Jakub Piotrowski maakte zijn debuut voor Waasland-Beveren. Tuur Dierckx vierde zijn comeback na enkele weken blessureleed. De 24-jarige flankaanvaller werd 25 minuten later naar de kant gehaald. Iets wat vooraf afgesproken was met de medische staf. Tien minuten voor tijd lukte Sparta de gelijkmaker, opnieuw via Ache. Doelman Nordin Jackers, pas hersteld na een knieblessure, speelde uit voorzorg niet.

Waasland-Beveren (1ste helft): Pirard, Wiegel, Caufriez, Vukotic, Foulon (19’ Vukcevic), Schryvers, Bizimana, Badibanga, Kobayashi, Koita, Milosevic

Waasland-Beveren (2de helft): Gabriël, Verreth, Moren, Gamboa, Vukcevic, Piotrowski, Jubitana, Heymans (77’ Emmers), Dierckx (70’ Dhauhoulo), Agyepong (77’ Van De Wiel), Sula

Doelpunten: 5’ Milosevic (1-0), 12’ Ache (1-1), 42’ Kobayashi (2-1), 79’ Ache (2-2)