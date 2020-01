Belg was nooit rijker

Het netto financieel vermogen van de particulieren - de financiële activa min de leningen - is in het derde kwartaal gestegen met 14,5 miljard euro tot 1.089,9 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

De financiële activa stegen in het derde kwartaal tot 1.390,4 miljard euro. Er was vooral een groei in verzekeringsproducten, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen en deelnemingen en beleggingsfondsen. Ook de financiële verplichtingen (alle leningen) van de particulieren stegen, met 3,3 miljard euro tot 300,5 miljard euro. Voornamelijk de hypothecaire kredieten (+3,9 miljard euro) namen toe.