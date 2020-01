Voorzitter Marc Coucke kijkt voor het eerst terug op desastreuze maanden met Anderlecht: “We gaven Kompany niet te veel macht”

Het was niet zijn gewoonte, maar Marc Coucke (54) heeft héél lang gezwegen. Zijn Anderlecht kreeg nochtans zware klappen. Ondanks de komst van Vincent Kompany staat RSCA pas negende, de schulden lopen op tot 95 miljoen euro en de fans werd om geduld gevraagd in een open brief… Daarom vindt Coucke het tijd om eens de puntjes op de i te zetten. “Ik blijf nog jaren bij Anderlecht en we keren terug naar de top.”

Marc Coucke kijkt op training bewonderend naar Vincent Kompany. De zakenman is een dag eerder in Spanje aangekomen om de winterstage te volgen. “Vincent is toch een enorme inspiratie voor onze jongeren”, zegt Coucke. “Eigenlijk voor heel de club. Hij inspireert mij ook nog heel vaak. Alleen vallen de resultaten tegen.”

Hebt u afgezien het voorbije half jaar?

“Laat ons zeggen dat de voorbije vijf maanden precies vijf jaar leken. Anderlecht is niet gemaakt om negende te staan, hé. Ik begrijp de honderdduizenden fans wel die zondag vloekend voor tv zitten omdat we weer niet gewonnen hebben en dan afzien tot dinsdag. Al zijn er ook evenveel mensen die er plezier in hebben om ons zoveel te zien verliezen. Het is aan ons om dat momentum te veranderen.”

Had u niet meer verwacht van Kompany als coach?

“Hij is niet onze coach. Dat is Frank Vercauteren.”

Oké, maar dat was slechts een bijsturing?

“We hebben Kompany niet te veel macht gegeven. Het is fantastisch voor de Belgische competitie dat zo iemand hier neerstrijkt, maar we hebben ietwat moeten bijsturen omdat het niet liep zoals verwacht. Vercauteren was zo’n correctie, maar dat betekent geenszins dat we toegevingen doen op de filosofie die we volgen.”

Toch dreigt Anderlecht ondertussen wel Play-off 1 te missen.

“We zullen er alles aan doen om bij die eerste zes te zijn, geloof me. Het tweede deel van ons seizoen mag niet het verlengde zijn van het eerste deel. Ik hoop dan ook dat deze stage voor een déclic zorgt. We bekijken het match per match, maar moeten toch eens een vuist maken en tegen onszelf zeggen: Nu gaan we het verschil maken. Europees voetbal blijft een objectief. Daarom was ik zo ontgoocheld na de bekeruitschakeling tegen Club Brugge.”

In de open brief naar de fans spraken jullie wel van een overgangsjaar?

“Eigenlijk haat ik het woord overgangsjaar, maar ik stond wel volledig achter die brief. Het blijft sport, hé. Als het wat langer duurt om terug te keren naar de top, dan is het zo. Op korte termijn geven we geen garanties, maar we zijn wel serieus bezig met ons project. Wordt er niet al jaren gezegd dat Belgische clubs eigen talenten moeten lanceren? Wel, daarin zijn we nu toch een voorbeeldclub? Dat dat zo onderbelicht blijft, begrijp ik soms niet.”

Coucke blijft wel goedlachs, ondanks de slechte resultaten. Foto: Photo News

Maar als Anderlecht weer geen Europees voetbal haalt, zakt het verder weg.

“Daarom proberen we echt dat Europees ticket te halen. Niet alleen om financiële redenen, maar ook om sportieve. We zijn nu al fier dat we jongens als Kana, Doku, Saelemaekers en Sambi Lokonga Belgisch voetbal op topniveau kunnen bieden. Dat is goud waard voor die jonkies, maar Europees voetbal zou platinum waard zijn. Elke Europese minuut levert hen tonnen ervaring op.”

Ondertussen loopt Club Brugge verder weg. Een nieuw stadion, miljoenentransfers...

“De kloof is groot, maar in het voetbal kan het snel gaan. Op één punt hebben we sowieso nog een voorsprong: onze zelfopgeleide talenten. Het is absoluut een uitdaging om de kloof met Club Brugge te dichten. Alleen blijft voetbal een extreme sector. Je zit ofwel in een positieve vicieuze cirkel ofwel in een negatieve vicieuze cirkel. Als het goed gaat, dan is het makkelijk om een club te besturen. Je krijgt veel tv-geld, je ontvangt enorme bedragen voor Europees voetbal en ze komen met fortuinen voor je spelers. Heb ik van horen zeggen, hé.”

In die cirkel zit Club, maar Anderlecht zit in de negatieve vicieuze cirkel.

“Ja. Als er mindere resultaten zijn heb je minder tv-geld, geen Europese inkomsten en krijg je minder voor je spelers. Wij moeten die vicieuze cirkel doorbreken met een goed beleid. Wij moeten nu tonen tot wat we in staat zijn.”

Ondertussen moet u wel spelers als Musona en co met verlies verkopen.

“Zo mag je niet redeneren. Je moet de klok weer op nul durven zetten. Soms is het een goeie zaak om iemand te verkopen met veel verlies om dan een andere te kunnen houden waar je straks veel winst op kunt maken. Dat is zoals op de beurs. Cut your losses and let your profits run. Dat is ook in het voetbal een goeie strategie.”

Ondertussen staat er wel 27 miljoen verlies op de jaarrekening en 95 miljoen euro schulden.

“Dat hadden we voorzien en valt zeker in evenwicht te trekken. Eén goudhaantje verkopen en het verlies is al gecompenseerd. Maar het is zoals in een bedrijf: als je een goeie machine verkoopt komt er geld binnen, maar wordt het bedrijf ook minder productief. Daarom moeten we het goeie moment kiezen om bepaalde spelers met winst te verkopen. Elk jaar moeten er ook twee nieuwe jeugdproducten doorstromen naar de A-kern.”

Foto: Photo News

Maar is er nu in januari geld voor een nieuwe spits of linksback? Moet Verschueren niet eerst iemand verkopen voor veel geld.

“Dat zijn interne analyses. We weten wat we willen en hoe we dat kunnen realiseren. Sommige jongens kunnen vertrekken voor een correct bod, maar je moet op de wintertransfermarkt ook niet te veel forceren. Er zal zo veel gebeuren in mei, juni en juli. Als we nu versterkingen halen moeten het ook gerichte versterkingen zijn.”

Heeft u de overnamen van Anderlecht niet onderschat? De verwachtingen, de loonmassa,...

“Ach, loonmassa en budgetten zijn geen probleem, hoor. Al had ik natuurlijk ook niet verwacht dat we na twee jaar pas negende zouden staan. Maar wat ik misschien wel het meest onderschat heb, is hoe moeilijk het is voor spelers om voor Anderlecht te voetballen. Continu worden er geruchten en intriges gelanceerd. Je moet ook op elk woord letten. Zoiets bestaat alleen maar in het voetbal.”

Amuseert u zich eigenlijk nog?

“Minder, hé. Je kunt toch niet verwachten dat ik content ben als we verliezen of 0-0 gelijkspelen. Maar ik haal voldoening uit onze interne werking. Als ik zie hoe we een front vormen om terug te vechten: chapeau. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel is ook erg groot.”

Nochtans zijn er continu geruchten dat u de club snel weer zou verkopen.

“Wat ik al allemaal niet gehoord heb... Dat Kompany de club zou overnemen, dat hij betaald wordt in aandelen: niets is waar. Zelf zal ik hier nog jaren blijven, want ik ben niet iemand die het schip snel verlaat. Oké, KV Oostende was een uitzondering omdat Anderlecht overnemen een unieke kans was. Maar in al mijn andere bedrijven word ik geapprecieerd omdat ik niet iemand ben die exits zoekt. Bij Omega Pharma zat ik 23 jaar.”

Alleen stak u in Anderlecht al tientallen miljoen en u haalt er (nog) geen winst uit.

“Gelukkig is Anderlecht voor mij geen financieel project. Helemaal niet. We zijn hier om wat de club te bieden heeft en voor die honderdduizenden supporters. Wees gerust: de dag dat Anderlecht er terug staat, zal het feest ongezien groot zijn.”