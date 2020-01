Te water laten van boot draait uit op nachtmerrie: kraan kan gewicht niet dragen en richt ravage aan

In het Braziliaanse Pimenteiras do Oeste heeft de kraanbestuurder per ongeluk een enorme puinhoop aangericht. Toen de man dinsdag trachtte om een boot te water te laten aan de oevers van de rivier Guaporé, liep het helemaal mis. Het voertuig kon plots het gewicht van de boot niet meer dragen, waardoor de kraan achterover kantelde en tegen een andere boot crashte.

Het incident gebeurde voor de neus van enkele omstanders die alles in beeld brachten. Volgens de lokale autoriteiten zou een grondverzakking aan de oever van de rivier hebben geleid tot de crash. De gevolgen bleven vooral beperkt tot materiële schade. De bestuurder van de kraan werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen.

