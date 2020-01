Toeleverancier Boeing schrapt duizenden banen

Spirit AeroSystems, een belangrijke toeleverancier van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, schrapt 2.800 banen in zijn fabriek in Wichita, in de Amerikaanse staat Kansas. Ook in twee andere fabrieken zullen er - minder - banen verdwijnen.

De beslissing is het gevolg van de problemen met de Boeing 737 MAX. Die vertegenwoordigt meer dan de helft van de omzet van Spirit AeroSystems. Het levert onder meer de romp, vleugelonderdelen en straalomkeerders voor het vliegtuig.

Er werd al gevreesd voor gevolgen bij toeleveranciers, na de beslissing van Boeing om in januari de productie van de 737 MAX op te schorten. Het toesteltype staat al sinds midden maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes in enkele maanden tijd, waarbij in totaal 346 doden vielen.

“We nemen maatregelen omwille van de productie-opschorting van de 737 MAX en omdat het onzeker is wanneer we de productie zullen kunnen heropstarten en op welk niveau”, stelt Spirit AeroSystems. Het verwacht dat het, wanneer de productie van de 737 MAX hervat, zelf in eerste instantie op een laag pitje zal draaien. Want Boeing zal eerst nog honderden al afgewerkte toestellen moeten behandelen en leveren, en bij Spirit zelf staan er nog meer dan honderd MAX-pakketten te wachten op verzending.

Het bedrijf zal ook jobs schrappen in zijn fabrieken in Tulsa en McAlester (beide in de staat Oklahoma), maar dat zullen er wel minder zijn dan in Wichita. Het waarschuwt ook dat het jobverlies nog hoger kan oplopen.

Bij Boeing zelf heeft de productiestop niet onmiddellijk gevolgen voor het personeel.