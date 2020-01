Akkoord tussen republikeinen en unionisten in Noord-Ierland maakt einde aan patstelling

De unionistische, Britsgezinde partij DUP en de Iersgezinde republikeinen van Sinn Fein hebben vrijdag een akkoord voorgesteld dat een einde moet maken aan drie jaar van politieke stilstand in Noord-Ierland. Daar was geen parlement en geen regering meer bijeengekomen sinds 2017.

“Sinn Fein heeft beslist om weer deel uit te maken van het systeem van machtsdeling bij het bestuur van de provincie, zoals dat voorzien is in het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998”, zei Mary Lou McDonald, kopstuk van Sinn Fein. “Sinn Fein heeft ook ministers aangeduid om een rol te spelen bij die machtsdeling.” Eerder, op donderdag, had tegenpartij DUP het project voor een nieuwe regering ook al goedgekeurd.