Lichaam van vermiste Nederlander Max Meijer (23) uit water gehaald in Antwerpen

Antwerpen - De scheepvaartpolitie heeft vrijdagavond het lichaam van een man uit het water gehaald aan de Waagnatie in Antwerpen. Het parket bevestigt dat het om de 23-jarige Nederlander Max Meijer gaat.

Het lichaam werd gevonden aan de Royerssluis, ter hoogte van de Hogere Zeevaartschool. Daarna werd het door de brandweer geborgen op de terreinen van de Waagnatie. Al snel werd gevreesd dat het om de vermiste Nederlander Max Meijer ging, die sinds zondag 8 december vermist was. Het Antwerpse parket bevestigde vrijdagavond dat vermoeden.

Max Meijer verdween na een avondje stappen in Schoten. Vooraleer ze zouden terugkeren naar Ossendrecht, waar Max woonde, wilden ze nog iets gaan eten in een pitarestaurant aan het Schipperskwartier. Rond 5u parkeerde Max zijn auto aan de Oudeleeuwenrui, vlakbij het Falconplein.

De twee vrienden aten hun pita op en de vriend van Max wilde daarna nog even gaan feesten, maar daar had Max geen zin in. Hij maakte een wandeling in de omgeving van het Eilandje, maar verdween. Max werd voor het laatst gezien aan de Rijnkaai, naast de Waagnatie. De familie vertelde vrijdag nog dat er daar nog beelden zijn gemaakt om 6.08u. Dat zat niet in oorspronkelijke opsporingsbericht.

Het parket van Antwerpen stelde een wetsdokter aan die zal overgaan tot een autopsie op het lichaam. Het onderzoek naar de omstandigheden van deze tragische gebeurtenis, loopt verder. Er zijn momenteel geen aanwijzingen van kwaad opzet.

Foto: Patrick De Roo