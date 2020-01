1.4 ton cocaïne bestemd voor België onderschept in Bolivia

In Bolivia hebben de plaatstelijke autoriteiten 1.4 ton cocaïne onderschept die bestemd was voor ons land. De cocaïne zat verstopt in een lading hout en had als eindbestemming de haven van Antwerpen.

Een Boliviaanse afdeling van de Container Control Port Unit van de Verenigde Naties hebben 1.4 ton cocaïne onderschept in een container. De cocaïne was vakkundig verborgen en geïmpregneerd in de houtlading van de gecontamineerde container. “Dit is een voorbeeld van hoe we ons programma beschouwen als een middel dat mee helpt de Europese havens te beveiligen, dat een toegevoegde waarde kan betekenen voor het nationaal stroomplan in Antwerpen en kan gekaderd worden in het Belgische nationale veiligheidsplan in de bestrijding van internationaal georganiseerde drugstrafieken”, zegt Bob Van den Berghe van het Container Control Programme.