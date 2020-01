Junqueras geen Europarlementslid meer sinds 3 januari

Het mandaat van de opgesloten Catalaanse separatist Oriol Junqueras als Europarlementslid is ten einde gekomen op 3 januari. Dat heeft Europees parlementsvoorzitter David Sassoli vrijdagavond meegedeeld.

Junqueras werd in mei vorig jaar verkozen in het Europees Parlement. Hij zat toen echter in de cel, in afwachting van het proces over het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017, en kreeg niet de toestemming die te verlaten om zijn eed af te leggen in het Europees halfrond.

In december oordeelde het Europees Hof van Justitie echter dat Junqueras effectief als verkozen Europarlementslid moest worden beschouwd vanaf het moment dat de officiële verkiezingsuitslag werd bekendgemaakt, en dat hij parlementaire immuniteit genoot om naar de openingszitting af te zakken. Op basis van het arrest van het Europees Hof besloot het parlement het mandaat van Junqueras als Europarlementslid te erkennen, vanaf de openingszitting op 2 juli.

“Maar rekening houdend met de beslissing van de centrale kiescommissie van 3 januari 2020 en overeenkomstig de beslissing van het Hooggerechtshof van 9 januari 2020 eindigde het mandaat van Junqueras op 3 januari 2020”, stelt Sassoli in een verklaring. Volgens de parlementsvoorzitter vloeit dit voort uit de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, dat stelt dat het Europees Parlement onverwijld nota moet nemen van de finale beslissingen van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten.

De Spaanse kiescommissie besloot op 3 januari dat Junqueras zijn zetel in het Europees Parlement niet mag opnemen. De vroegere viceminister-president van Catalonië werd in oktober veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar.