PSV annuleert vlucht over Irak, Club Brugge niet

PSV heeft zijn vluchten met Qatar Airways geannuleerd, omdat het liever niet door het Iraakse luchtruim naar huis wil vliegen. Het neemt die maatregel nadat eerder Ajax had laten weten dat zijn chartervlucht via Saudi-Arabië vliegt. Ook PSV chartert nu een vliegtuig om zondag terug naar huis te keren. Club Brugge behoudt zijn voorziene tickets met Qatar Airways.

De club pleegde overleg met de luchtvaartmaatschappij en met de Belgische ambassade en kreeg de verzekering dat er geen veiligheidsrisico is. Qatar staat op goede voet met zowel de VS als Iran en zou geen doelwit voor mogelijke aanslagen zijn. Omvliegen is voor Qatar Airways geen mogelijkheid omdat het geen toegang heeft tot het luchtruim van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.