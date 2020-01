Opnieuw beelden opgedoken van vliegtuigcrash Iran: bewakingscamera filmt moment waarop vliegtuig neerstort

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft nieuwe beelden bemachtigd omtrent de crash van het Oekraïense vliegtuig in Teheran. Op de bewakingsbeelden valt het moment te zien waarop het toestel neerstort en een heleboel brokstukken door de lucht vliegen. Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit bevestigde dat het beeldmateriaal authentiek is.

Ook The New York Times kon eerder al beelden opsporen waarop de inslag van een raket op de Boeing 737-800 zou te zien zijn. De VS en Canada beschikken intussen over informatie dat het toestel uit de lucht is geschoten door een Iraans afweersysteem. De kans is reëel dat het om een ongeluk gaat. Iran blijft echter ontkennen dat het vliegtuig werd neergehaald.

In totaal zaten 176 mensen aan boord van het toestel. Geen van hen heeft de crash overleefd.

