Nieuwe optie bespaart wachttijd en leveringskosten: Deliveroo haal je nu ook zelf af

Vanaf nu laat Deliveroo klanten zelf hun bestelling afhalen in plaats van die aan huis te leveren. De nieuwe optie wordt getest in 70 Brusselse restaurants en moet binnenkort in alle grote Belgische steden beschikbaar worden. “Het bespaart klanten wachttijd en ze moeten niet meer betalen voor de levering.”

Wie na een lange werkdag geen zin meer heeft om te koken, laat wel eens een maaltijd aan huis leveren. Maar waarom voor de levering betalen – die al snel 5 euro kost- als het restaurant in kwestie op amper 500 meter van je huis ligt en je het dus zelf kan ophalen? Daarom kan je nu met Deliveroo een maaltijd online bestellen, meteen betalen en die vervolgens zelf afhalen in het restaurant.

Wie dat wil doen gebruikt wel degelijk de app of website van Deliveroo maar klanten krijgen nu bij het plaatsen van hun bestelling de keuze om het te laten leveren of het zelf af te halen, waardoor er geen leveringskosten worden aangerekend.

Voordelig voor klant en restaurant

Hoewel klanten evengoed direct bij het restaurant hun bestelling zouden kunnen plaatsen, heeft het volgens Deliveroo toch voordelen om via het platform te bestellen: “Er is meer keuze”, zegt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder van Deliveroo België. “Klanten kunnen op onze website of app scrollen en dan pas kiezen wat ze willen eten. Anders moeten ze op voorhand al een keuze gemaakt hebben tussen de verschillende restaurants waarbij ze kunnen bestellen. Bovendien moet je in het restaurant zelf niet aanschuiven of wachten om te bestellen of te betalen.”

Ook de restaurants zijn blij met het nieuwe initiatief. “Nu kunnen we eindelijk ook takeaway aanbieden”, zegt Thomas Mémurlin, oprichter van het hamburgerrestaurant The Huggy’s Bar. “Wij moeten ons niet bezighouden met bestellingen of betalingen. Alles gebeurt via Deliveroo, wij moeten het enkel klaar leggen.”

Binnenkort overal in België

De nieuwe besteloptie wordt de komende maanden in 70 restaurants in Elsene getest. “We kregen veel vraag van klanten uit Elsene die zelf hun maaltijd wilden ophalen, vandaar de keuze voor de testlocatie.” Het concept wordt intussen ook al in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk getest. “De resultaten zijn positief, waardoor we verwachten het binnenkort ook uit te rollen in andere Belgische steden”, aldus Van Nuffel.