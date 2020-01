Bingo! Recordomzet van 1,4 miljard euro voor Nationale Loterij

We hebben vorig jaar meer Lotto’s ingevuld en meer lotjes gekrast dan ooit. Dat leverde de Nationale Loterij een recordomzet van 1,4 miljard euro op. Gemiddeld spelen we voor 5,30 euro per keer. Meestal in de krantenwinkel, al is ook de onlineverkoop fors gestegen. Twintig procent van alle inkomsten wordt nu al uit e-Lotto of andere digitale lotjes gehaald. En dat zal alleen maar stijgen, klink het.

Gokken en loterijen zijn nooit zo populair geweest in ons land, dat blijkt ook uit cijfers van de Kansspelcommissie. Al kon CEO Jannie Haek van de Nationale Loterij er bij de voorstelling van de jaarresultaten niet genoeg op drukken dat de Nationale Loterij geen privégokbedrijf is, maar loterijen exploiteert onder toezicht van de overheid. “De kras- en trekkingsspelen vallen in Vlaanderen niet onder de bevoegdheid van de Kansspelcommissie”, zo luidt het daar.

In totaal kochten vorig jaar 6,4 miljoen mensen minstens één keer een product van de Nationale Loterij, ruim 1 miljoen ‘kleine spelers’ zetten gemiddeld 5,30 euro per keer in. Gemiddeld speelden ze 48 maal of ongeveer wekelijks, behalve in de vakantie.

EuroMillions en Lotto

“EuroMillions blijft het belangrijkste product van de Nationale Loterij. De omzet steeg vorig jaar tot 562 miljoen euro, een record. Dat is te danken aan een uitzonderlijk lange reeks van veertien opeenvolgende trekkingen zonder winnaar, waardoor de jackpot opliep tot 190 miljoen euro en mensen hun kans bleven wagen”, zegt CEO Jannie Haek.

Op de tweede plaats komt Lotto met 440 miljoen euro opbrengst. De krasbiljetten (Subito, Win for Life ...) en het onlinegamma Woohoo leverden een omzet op van 340 miljoen euro.

Opvallend is ook de steile opgang van het digitaal spelen. Zowel e-Lotto als e-games vertegenwoordigt nu al 20 procent van de omzet en dat zal in de komende jaren alleen maar stijgen.

1 kans op 3

Vroeger hadden spelers gemiddeld 1 kan op 4 om te winnen, nu is dat 1 kans op de 3. Een slimme zet, want voor spelers telt uiteraard maar één ding en dat is winnen. Liefst zo veel mogelijk. Ze waren vorig jaar met 93.819.642 gelukkigen, de ene al wat meer dan de andere. Zo telt ons land 61 nieuwe Lottomiljonairs en één nieuwe multimiljonair ( 32.878.840 euro met EuroMillions). Verder krijgen 23 winnaars van Win for Life levenslang 500 tot 5.000 euro per maand op hun rekening gestort.

Waar al die winnaars wonen, wil Nationale Loterij niet zeggen. De grote EuroMillionspot ging naar West-Vlaanderen.

Jaarlijks worden ook meer dan 300 verenigingen en organisaties, van de ALS-liga tot het BOIC, beter van het feit dat u en ik zoveel op de Lotto spelen. 320 miljoen van de opbrengsten gaat naar goede doelen.

Hoe vaak wordt er gewonnen?

Hoeveel kans maak je om te winnen?

Wat doet de Loterij met je geld?