Axel Witsel en Nicolas Lombaerts staan in het elftal van het decennium bij Zenit

Axel Witsel en Nicolas Lombaerts zijn opgenomen in het elftal van het decennium bij de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg, zo maakte de club vrijdag bekend.

De bijna 31-jarige Witsel was tussen september 2012 en januari 2017 bij Zenit aan de slag. Nadien verkaste hij naar China, om uiteindelijk na het WK in Rusland bij Borussia Dortmund te belanden. Met de club uit de tsarenstad werd hij één keer landskampioen (2015), won hij één keer de beker (2016) en twee keer de Supercup (2016 en 2016).

Nicolas Lombaerts verbleef zelfs tien jaar in Sint-Petersburg (2007-2017). Nadien werd hij door Marc Coucke met veel bombarie naar KV Oostende gehaald, waar hij intussen in de B-kern verkommert. Zijn erelijst met Zenit is ronduit indrukwekkend: vier titels (2007, 2010, 2012 en 2015), 2 bekers (2010 en 2016), vier keer de Supercup (2007, 2010, 2015 en 2016), de UEFA Cup (2008) en de Europese Supercup (2008).

In het elftal van het decennium krijgen ze gezelschap van doelman Vyacheslav Malafeev, Aleksandr Anyukov, Domenico Criscito, Branislav Ivanovic, Anatoli Tymoshchuk, Danny, Andrey Arshavin, Hulk en Artem Dzyuba. Onder meer Ezequiel Garay en Aleksandr Kerzhakov haalden het elftal niet, maar kregen een eervolle vermelding.