Wolverhampton verhuurt Cutrone voor anderhalf jaar aan Fiorentina

Wolverhampton Wanderers, de Premier League-club van Rode Duivel Leander Dendoncker, heeft vrijdag bekendgemaakt aanvaller Patrick Cutrone voor de komende achttien maanden te verhuren aan Fiorentina.

De 22-jarige Italiaan kwam in juli over van AC Milan maar kon nooit echt doorbreken bij de Wolves. Hij kwam uiteindelijk toch tot 24 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde en vier assists gaf. Opvallend: Wolverhampton meldt op haar website dat Fiorentina een aankoopoptie bedong. Fiorentina spreekt van een aankoopverplichting.

Cutrone moet Fiorentina in Italië helpen het behoud te verzekeren. ‘La Viola’ is voorlopig teleurstellende vijftiende in de Serie A, met slechts vier punten meer dan Brescia dat op de eerste degradatieplaats staat.

Wolverhampton staat in Engeland zevende.