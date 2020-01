Vriendin van Ludo Van Campenhout getuigt over zijn eeuwige gevecht tegen de fles: “Het voelde als verraad, maar het was de enige oplossing”

Het voelde aan als verraad, zegt Rosalie Bogaard (47), toen ze haar partner Ludo Van Campenhout (52), N-VA-schepen in Antwerpen, voor de vierde keer liet opnemen voor zijn alcoholverslaving. “Maar ik weet dat het de enige oplossing was. Het is nu aan hem om zijn problemen aan te pakken, ik kan het nu even niet meer opbrengen. Maar ik blijf positief, zoals ik al die jaren met hem ben geweest.” Ze begrijpt alleen niet waarom de partij Van Campenhout uitgerekend op 31 december liet weten dat hij over een week zijn opvolger zou moeten voorstellen. “Had de partij niet één week kunnen wachten? Dan hadden we een fijn oudjaar gehad.”