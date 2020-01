Familie van neergestoken buschauffeur reageert: “Geen idee wie, geen idee waarom”

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek / Willebroek -

Buschaffeur J.P. (58) uit Liezele is buiten levensgevaar. De man kreeg eergisteren in Tisselt tien messteken van een onbekende toen hij tijdens een pauze voor zijn bus een sigaret aan het roken was. Zijn familie reageert, bij monde van de schoonzoon: “We hebben geen idee wie dit kan gedaan hebben, en waarom. Gelukkig heeft hij het overleefd”.