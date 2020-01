Frank Vercauteren tempert verwachtingen: “Vanden Borre speelt nog niet tegen Club Brugge”

Anderlecht speelt vandaag twee oefenmatchen. Een tegen het Zwitserse Lugano en een tegen het Schotse Livingston. In één van die twee wedstrijden zal Anthony Vanden Borre (32) opdraven. De verloren zoon kan volgende week in de competitie ook speelgerechtigd zijn tegen Club Brugge, maar zover wil Frank Vercauteren het nog niet drijven. “Anthony komt nog niet in aanmerking om te spelen tegen Club”, aldus de coach. “

Vercauteren wil zijn poulain niet te vroeg voor de leeuwen werpen. “Hij moet eerst enkele oefenmatchen in de benen hebben. Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat we nog drie maanden wachten om hem te brengen. Hij kan nog in januari aanpikken, maar we moeten ook niet forceren.” Anderlecht zal in januari nog enkele oefenduels organiseren. Daarin zal misschien ook Buba Sanneh meespelen. De uitleenbeurt van de Gambiaanse verdediger aan het Turkse Göztepe wordt stopgezet en hij keert even terug naar RSCA, om dan opnieuw te vertrekken.

