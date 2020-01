Schrik voor de schoolpoort: als kinderen wel naar school willen, maar helemaal blokkeren

Ze blokkeren, en de angst en twijfel slaan toe alleen al bij de gedachte dat ze door de schoolpoort moeten. En dus blijven ze thuis. Voor het eerst werd het fenomeen ‘schoolweigeraars’ in Vlaanderen in kaart gebracht, door onderzoekers van de Hogeschool Gent. “Het probleem is nog te weinig gekend, waardoor scholen soms de foute inschatting maken dat die kinderen er de kantjes van aflopen”, zegt psycholoog Gino Ameye.