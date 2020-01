Lekkende container Waaslandhaven: Koeling gaat ook tijdens weekend verder, perimeter verkleind

In de Waaslandhaven is het koelen van een lekkende container met ontvlambaar methylmethacrylaat op de terminal van MPET vrijdagavond nog steeds aan de gang. Dat meldt containerbehandelaar PSA. De perimeter rond het incident is wel verkleind en de meeste activiteiten in de omgeving konden intussen worden hervat.

Hoe lang het koelen door de brandweer nog zal duren, is niet bekend. Volgens PSA zouden ook de laatste activiteiten errond, die op het spoor, wel tegen maandag kunnen hervatten. De situatie is in ieder geval nog steeds stabiel.

Het incident is al sinds woensdag aan de gang, toen aan terminal 1742 een lekkende container werd opgemerkt. Het bleek te gaan om methylmethacrylaat, een stof die wordt gebruikt voor de aanmaak van plexiglas maar die in contact met lucht tot een ontploffing kan leiden. De omgeving werd ontruimd en de brandweer begon de container af te koelen, eerst intern en vervolgens extern. Dat verloopt dus bijzonder moeizaam. Voor het scheepvaartverkeer was er wel nooit hinder.