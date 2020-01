Onwaarschijnlijk: ex-speler van Waasland-Beveren wordt door twee verschillende clubs op hetzelfde moment voorgesteld

Wie zich de periode van Rafidine Abdullah (25) bij Waasland-Beveren nog herinnert… Proficiat. De Comorese middenvelder speelde tien wedstrijden voor de club uit 1A. Deze week haalde hij echter het nieuws om een heel andere reden.

Abdullah landde in de zomer van 2018 in Oost-Vlaanderen. Waasland-Beveren nam de zevenvoudig international, die geboren werd in Frankrijk, destijds transfervrij over van het Spaanse FC Cadiz. Eind januari 2019 zat zijn Belgische periode er al op en tot nu zat het jeugdproduct van Olympique Marseille zonder club.

Maar bij wie hij deze maand aansluit, dat was even één grote grap. Donderdagmiddag (om 11u36) tweette het Zwitserse FC Stade Lausanne Ouchy dat het Abdullah “met trots” aankondigde als nieuwe speler. Gepaard met een foto van de 25-jarige middenvelder.

🔁 Annonce - Mercato:



Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien !



Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine ! 🔴⚪#AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn — FC Stade Lausanne Ouchy (@FCSLO1) January 9, 2020

Nog geen kwartier later (om 11u50) was daar plots het Spaanse Hercules. De tweedeklasser plaatste een foto van, jawel, Rafidine Abdullah op Twitter met de boodschap. “De middenvelder trainde vandaag mee en we hebben de optie om hem binnen te halen.”

Wat bleek? De manager van de Comorees had beide clubs tot in het extreme tegen elkaar uitgespeeld om een goed contract voor zijn cliënt te regelen. Uiteindelijk was het Lausanne, een tweedeklasser, dat Abdullah transfervrij in huis heeft gehaald.