“Gewonde Belgische militairen fysiek en psychisch hersteld”

De twee militairen die op nieuwsjaarsdag gewond zijn geraakt in Mali, zijn voldoende hersteld. Ze vragen allebei om niet naar België gerepatrieerd te worden, zegt luitenant-kolonel, Frankie Plasschaert.

De twee soldaten maken deel uit van het Istar-bataljon van Heverlee, dat gespecialiseerd is in verkenning.

Hun lichte gepantserde voertuig MPPV (“Multipurpose Protected Vehicles”) van het type Dingo II reed woensdag om 10.16 uur in Mali op een explosief. De twee geraakten gewond maar zijn volgens defensie aan de betere hand. Luitenant-kolonel Frankie Plasschaert laat verstaan dat ze beiden zowel fysiek als psychisch hersteld zijn. En dat ze dus niet gerepatrieerd worden naar België.

Defensie is aanwezig in Mali in het kader van de operatie MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) met 90 militairen. Het is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel Mali te stabiliseren en het politieke proces te begeleiden.