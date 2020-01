Lijdensweg rond nieuwe stadion Club Brugge duurt al 14 jaar

Van “hopelijk af in 2010” naar “hopelijk af in 2022”. De lijdensweg van het nieuwe stadion van Club Brugge.

2006-2009: Lopppem - hopelijk af tegen 2010

Onder toenmalig voorzitter Michel D’Hooghe richt Club Brugge eind 2006 zijn vizier op de Oostkampse Baan in Loppem, 34 hectare tussen de snelwegen E40 en E403. Het Uplace van huidig voorzitter Bart Verhaeghe zou het project betalen. Om de kosten te dekken, zou er een groot winkelcomplex komen met daarrond 9.000 parkeerplaatsen. De politieke steun ontbreekt echter, en het project wordt op de lange baan geschoven.

2009-2013: Chartreuse - hopelijk af tegen: 2015.

In 2009 beslist de Vlaamse regering dat het hele project op de Chartreuse-site komt. Na protest van de buurtbewoners verwijst de Raad van State dat stadiondossier vier jaar later definitief naar de prullenmand. Volgens het milieu-effectenrapport was de Chartreuse-site immers de minste van alle mogelijkheden.

2013-2020: Blankenbergse Steenweg - hopelijk af tegen: 2018.

De stad Brugge stelt voor dat Club én Cercle Brugge allebei een stadion zullen krijgen aan de Blankenbergse Steenweg, met in het midden een gemeenschappelijke parking. In 2015 beslist Cercle niet mee te stappen in dat verhaal. Begin 2018 raakt bekend dat Antwerp-topman Paul Gheysens en Anderlecht-mede-eigenaar Joris Ide verzet aantekenen bij de Raad van State tegen een stadion op die locatie. Dat zorgt opnieuw voor vertraging.

2020: Jan Breydel - hopelijk af tegen: 2022.

Bijna veertien jaar nadat D’Hooghe voor het eerst over een nieuw stadion sprak, beslist Club Brugge dat het het aanrommelen beu is. Blauw-zwart blijft op de Jan Breydel-site, en wil een nieuw stadion bouwen naast het oude.

