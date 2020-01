CLUBNIEUWS. Vincent Goemaere wordt nieuwe Cercle-voorzitter, Bolat op weg naar contractverlenging

De eersteklassers bereiden hun tweede seizoenshelft voor, maar ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de toekomst. Uw dagelijkse portie clubnieuws.

CERCLE BRUGGE. Voorzitterswissel

Frans Schotte stopt als voorzitter van Cercle Brugge. De zeventiger, die Standaard Boekhandel weer op de kaart zette en met Cercle Brugge twee keer naar eerste klasse promoveerde, wordt opgevolgd door Vincent Goemaere.

De Brugse ondernemer en eigenaar van Stardek is al langer aandeelhouder en bestuurder van Cercle en werd door Monaco-CEO Oleg Petrov naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter. Dat zou komende dinsdag worden bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie, maar het nieuws lekte gisteren al uit in de nasleep van het stadiondossier. Goemaere was daarin de woordvoerder namens Cercle en hij was ook de man die donderdagavond door Brugs burgemeester Dirk De fauw op de hoogte werd gebracht van de doorbraak rond het stadion.

Schotte viel uit de lucht, maar De fauw bleef beweren dat hij Cercle en de voorzitter op de hoogte had gebracht. Het bleek echter om de toekomstige en niet de huidige voorzitter te gaan.

Cercle Brugge zoekt nog een doelman, linksachter en spits. Voor de linksachter liet Bernd Storck zijn oog vallen op Nemanja Antonov van Moeskroen. Die kon voorlopig wel nog niet overtuigd worden van een overstap naar een degradatiekandidaat.

ANTWERP. Twee jaar extra voor Bolat

Sinan Bolat hoeft zich geen zorgen te maken. De 31-jarige doelman van Antwerp is einde contract, maar kreeg eind 2019 al positieve signalen over een verlenging. Normaal zou dat vóór de stage al helemaal afgehandeld worden, maar van uitstel komt geen afstel. Het bestuur wil absoluut met hem door en er ligt een tweejarig contract op tafel, wat voor Bolat zelf prima is. Het dossier wordt normaal gezien snel afgerond.

* Lokeren maakt zich sterk dat het transferverbod midden volgende week opgeheven zal worden.

* De nieuwe spits Terem Moffi debuteert vanavond mogelijk voor KV Kortrijk tegen Venlo.