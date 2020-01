Miljoenenboete Boeing voor defecte onderdelen, geen ontslagvergoeding voor ex-topman

De Amerikaanse luchtvaartwaakhond Federal Aviation Authority (FAA) wil Boeing een miljoenenboete opleggen. De vliegtuigbouwer zou willens en wetens defecte vleugelonderdelen voor de 737 MAX hebben gebruikt.

Volgens de FAA voerde Boeing te weinig kwaliteitscontrole uit bij zijn leveranciers. Uit tests van de onderdelen bleek dat ze niet sterk genoeg waren, maar de vliegtuigbouwer monteerde ze toch op 178 vliegtuigen.

De FAA stelt een boete van 5,4 miljoen dollar voor, omgerekend een kleine 4,9 miljoen euro. De boete heeft overigens niets te maken met de twee crashes van toestellen van het type 737 MAX waardoor de vliegtuigen al sinds maart aan de grond staan. In december kreeg Boeing ook een boete voor hetzelfde vergrijp bij 133 vliegtuigen van het type 737 NG, de voorloper van de 737 MAX. Die bedroeg 3,9 miljoen dollar. Boeing liet in een verklaring weten de defecte vleugelonderdelen te vervangen. Ook belooft de vliegtuigbouwer beterschap.

Wel in verband met de 737 MAX was de aankondiging van de vliegtuigbouwer vrijdag dat de vertrokken Boeing-topman Dennis Muilenburg, die op 23 december moest opstappen vanwege zijn aanpak van de crisis rond het gewraakte toestel, geen ontslagvergoeding krijgt. Muilenburg moet ook niet rekenen op een bonus voor 2019, zo staat te lezen in een document dat aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities & Exchange Commission (SEC) werd bezorgd.