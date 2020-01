Stadiondoorbraak na 14 jaar dankzij… Cercle

De doorbraak in het stadiondossier kwam er in de nacht van donderdag op vrijdag na nieuwe gesprekken tussen Club Brugge en het stadsbestuur. De locatie aan de Blankenbergse Steenweg, die sinds 2013 vooruitgeschoven werd, botst al jarenlang op verzet. Daardoor zou een nieuw stadion op die locatie zelfs bij positief advies van de Raad van State nog minstens zes tot zeven jaar op zich laten wachten. Dan ziet de timing op de Jan Breydel-site er heel wat gunstiger uit. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe hoopt volgend jaar al te kunnen bouwen, zodat het nieuwe stadion in het seizoen 2022-2023 in gebruik kan worden genomen.

Opvallend genoeg is de doorbraak er gekomen dankzij buur Cercle. Dat had eerder aan het stadsbestuur laten verstaan dat het zijn lot niet per se verbonden zag aan de Jan Breydel-site. Nadat Club Brugge en het stadsbestuur, dat het nieuwe stadion genegen is, de luchtfoto’s van Brugge erbij namen, kwamen ze met het idee om een tweede stadion te bouwen op de huidige site. Cercle zou dan op termijn kunnen verhuizen naar de Blankenbergse Steenweg. Tot die tijd blijft het gewoon in het Jan Breydelstadion spelen.

Alleen: veel inspraak heeft Cercle wat dat betreft blijkbaar niet gekregen. “Wij nemen met verbazing kennis van de plannen van stad Brugge en Club Brugge”, klonk het vrijdagavond nog in een persbericht. “Over de Blankenbergse Steenweg hebben wij nooit iets gezegd, laat staan ons akkoord gegeven. Daar een stadion bouwen lukte niet voor Club, dus wij vragen ons af of er ook wel effectief gebouwd kan worden”, zegt Cercle-bestuurder Vincent Goemaere.

Club Brugge is na Loppem, Chartreuse en de Blankenbergse Steenweg al aan zijn vierde locatie voor een nieuw stadion toe in een lijdensweg die al veertien jaar duurt. Het valt nog maar te bezien of de buurtbewoners, die bij twee van de drie vorige locaties gingen dwarsliggen, zich zomaar zullen neerleggen bij een tweede stadion op de site van Jan Breydel.