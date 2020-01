Maaltijdbezorger Takeaway heeft Just Eat eindelijk beet

De van oorsprong Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com heeft de overnamestrijd om zijn Britse sectorgenoot Just Eat gewonnen van techinvesteerder Prosus. Takeaway, een multinational met zo’n 14 miljoen klanten (ook in ons land, sinds de overname van Pizza.be), had in de zomer een overnamebod gelanceerd op Just Eat, marktleider in Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Canada. “Het is een kwestie van eten of gegeten worden”, zei topman Jitse Groen toen. Maar hij kreeg al snel concurrentie. Van een andere Nederlander dan nog: Bob Van Dijk van Prosus, een investeringsfonds dat onder meer actief is op de Zuid-Amerikaanse markt van maaltijdbezorging en dat, net als Takeaway, op de beurs van Amsterdam noteert. Het management van Just Eat bezweek al snel voor Takeaway. Nu blijkt dat ook de aandeelhouders instemmen met de overname.

Beurswaarde van 12 miljard euro

Takeaway.com heeft namelijk dik 80 procent van de Just Eat-aandelen binnengehaald. Dat was ruim boven de drempel van 50 procent plus één aandeel die nodig was om het bod te doen slagen. De overname plakt op Just Eat een prijskaartje van omgerekend 7,2 miljard euro en wordt afgehandeld in aandelen. Prosus wou wél betalen in klinkende munt, maar bood slechts 8 pond per aandeel, wat zou neerkomen op een totaalbedrag van om en bij de 6,5 miljard euro. Takeaway en Prosus hadden vorige maand allebei al aangegeven niet nog eens met een hoger bod te zullen komen.

“Just Eat Takeaway.com is een droomcombinatie, en ik kijk er erg naar uit om het bedrijf nog vele jaren te leiden”, zegt Jitse Groen. Al zal de Nederlander vol aan de bak moeten, want onder meer in Londen ziet Just Eat concurrenten als UberEats en Deliveroo aan zijn marktaandeel knabbelen.

Het fusiebedrijf zal gevestigd zijn in Amsterdam, maar neemt de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt geschrapt. De nieuwe combinatie zal een beurswaarde hebben van om en bij de 12 miljard euro, de topman zelf zal na de afronding van de fusie een belang houden van meer dan 10 procent.