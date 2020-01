Vermiste Nederlander (23) dood teruggevonden

De scheepvaartpolitie heeft vrijdagavond het lichaam van een man uit het water gehaald aan de Waagnatie in Antwerpen. Het parket bevestigt dat het gaat om de 23-jarige Nederlander Max Meijer. Zijn lichaam werd gevonden aan de Royerssluis, ter hoogte van de Hogere Zeevaartschool. De Nederlander was sinds zondag 8 december vermist toen hij verdween na een avondje stappen in Schoten. Hij trok die avond samen met zijn vrienden nog naar het Eilandje in Antwerpen en werd daar voor het laatst gezien aan de Rijnkaai. Het parket van Antwerpen stelde een wetsdokter aan die een autopsie zal uitvoeren. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident lopen nog. Momenteel zijn er volgens het parket geen aanwijzigingen van kwaad opzet. (jtp, dvd, sgg)