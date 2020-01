Op winstkoers in Taiwan dankzij protest Hongkong

Een jaar geleden zag het er bekaaid uit voor de eerste vrouwelijke president van het land. Nog amper 15 procent was positief over het beleid van Tsai. Het was op dat moment zelfs niet zeker dat ze door haar Democratische Progressieve Partij wel naar voren geschoven zou worden als kandidate. Tsai had een brokkenparcours achter de rug. Tegen de wil van de overgrote meerderheid van het volk had ze als eerste Aziatisch land het homohuwelijk laten goedkeuren.

Wat de kiezer persoonlijk nog meer stoorde, was dat de economie slabakte en de lonen waren verschrompeld door haar beleid. Ook haar pensioenhervorming was slecht gevallen en zelfs haar plan om een vijfdagenwerkweek in te voeren werd op boegeroep onthaald. Helemaal vervelend werd het toen Taiwan op het nippertje aan een black-out ontsnapte omdat de presidente volledig inzette op groene energie.

Doorn in het oog

Een jaar voor de verkiezingen leek dat voor China de kans om Taiwan weer in het gelid te krijgen en de “bevriende” Chinese Nationalistische Partij, die tot 2.000 had geregeerd, weer aan de macht te brengen. Op dat moment wezen de opiniepeilingen op een verpletterende nederlaag voor Tsai. Al sinds haar ontstaan claimt de Volksrepubliek het eiland, waar een semipresidentieel regime heerst, als een provincie van China. Handelspartners – waaronder België – zet het land onder druk om Taiwan als natie niet te erkennen. Vorig jaar slaagde China erin zeven landen te overtuigen de diplomatieke betrekkingen met het eiland te verbreken. Er blijven er nog welgeteld 15 over.

De druk werd opgevoerd om Taiwan en de president nog meer te isoleren. Tsai was een doorn in het oog. Ze legde de nadruk op de eigen identiteit van de eilandbewoners en distantieerde zich zo veel mogelijk van China. Beijing blokkeerde als respons de noodzakelijke toeristische inkomsten van het eiland en begon aan een intimiderend staaltje van militair spierballengerol. Het leek er sterk op dat Tsai in de touwen hing.

Uitzonderingen

Exact een jaar geleden zag de Chinese president Xi Jinping zijn kans schoon om de eilandbewoners de hand te reiken. Tijdens een toespraak stelde hij voor Taiwan hetzelfde statuut te geven als Hong Kong, dat onder Chinese regels valt maar veel uitzonderingen krijgt. Tsai wees dat voorstel met klem af, maar haar speeches maakten weinig indruk. Tot het protest in Hongkong ontplofte en miljoenen mensen zich tegen de bemoeienis van Beijing keerden.

Het was het sein voor Tsai om nog een tandje bij te steken. Ze noemde China “de grootste bedreiging voor Taiwan”. Tegenover vorig jaar zijn de rollen in Taiwan door de protesten in Hongkong letterlijk omgekeerd. De peilingen voor Tsai wijzen op zowat 50 procent van de stemmen, haar “Chinese” tegenkandidaat Han Kuo-yu is naar 20 procent getuimeld. Ook in de strijd om het 113-koppige parlement lijkt haar partij de zaken rechtgezet te hebben. Sinds twee maanden heeft ze een comfortabele voorsprong die is gegroeid tot tien procent.