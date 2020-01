514 miljoen euro op slapende rekeningen

Eind vorig jaar stond er ruim een half miljard euro aan ‘slapende’ tegoeden op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas, afkomstig van bankrekeningen of kluizen waarmee al minstens vijf jaar niets is gebeurd.

Als er na 30 jaar nog altijd niemand is opgedaagd die kan bewijzen dat hij of zij recht heeft op een bepaalde som, vloeit dat geld definitief naar de schatkist. Om dat te vermijden, kunt u altijd met uw elektronische identiteitskaart inloggen op de website MyMinfin van de FOD Financiën. Vorig jaar werd een kleine 9 miljoen euro aan slapende tegoeden terugbetaald aan de rechtmatige eigenaar of diens erfgenamen. (krs, blg)