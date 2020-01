Iraans leger geeft toe dat Oekraïens vliegtuig “per ongeluk” uit de lucht werd geschoten

Het Iraanse leger geeft toe dat de Boeing van Ukraine International Airlines “per ongeluk” werd geraakt. Dat zegt het zaterdagochtend in een communiqué. Volgens het leger is er sprake van een menselijke fout. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif verontschuldigt zich in een tweet bij de nabestaanden van de slachtoffers en biedt hen zijn medeleven aan.

De “verantwoordelijke” voor het drama zal “onmiddellijk” voor het militaire gerecht worden gebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan een fundamentele hervorming van de operationele processen bij de gewapende strijdkrachten opdat dergelijke fouten niet meer kunnen voorvallen, aldus de legerstaf.

“Rampzalige vergissing”

De autoriteiten hebben inmiddels gezegd de “rampzalige vergissing, die aan zovele onschuldige mensen het leven heeft gekost, diep te betreuren” en spreken van een “zware tragedie” en een “onvergeeflijke fout”. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif heeft zich in een tweet bij de nabestaanden verontschuldigd en bood hen zijn “condoleances” aan.

De Oekraïense Boeing met 176 inzittenden stortte woensdag in Iran neer. Diverse landen zoals Canada en de VS hadden al gezegd dat het toestel waarschijnlijk werd getroffen door een raket, maar Iran sloot die piste tot hiertoe uit. Zelfs toen een video opdook waarin het moment van de inslag duidelijk waarneembaar was, bleef de Iraanse Organisatie voor Burgerluchtmacht volhouden dat de beweringen niet correct waren.

Vrijdag zeiden internationale defensie-experts al dat het toestel vermoedelijk per ongeluk uit de lucht geschoten is, omdat iemand de automatische stand heeft opgezet of laten aanstaan. Dat is een verdedigingsmiddel tegen inkomende vijandelijke raketten of luchtaanvallen en maakt geen onderscheid tussen een vijandig vliegtuig en een passagiersvliegtuig.

De vliegtuigcrash leidde naast die internationale samenwerking ook tot zware diplomatieke spanningen tussen Amerika en Oekraïne, dat sinds vrijdagochtend een team van meer dan 50 onderzoekers aanwezig heeft in Teheran. De Oekraïense president Volodomir Zelensky – een sleutelfiguur in het afzettingsonderzoek tegen president Donald Trump – kon het maar matig appreciëren dat de VS hem in eerst instantie geen informatie verschafte over wat de inlichtingendiensten wisten over de crash van het Oekraïense passagiersvliegtuig. Pas vrijdag in de late middag kwam vanuit Kiev dan het bericht dat de VS “belangrijke informatie hadden overhandigd”.

Opmerkelijk: ook in het dictatoriale Iran – veel slachtoffers waren Iraniërs – komt er veel kritiek op de autoriteiten. Het regime wordt daarbij vooral verweten dat het de burgerluchtvaart niet stillegde toen het een Amerikaanse tegenaanval verwachtte en het volledige luchtafweersysteem activeerde. Het is immers niet de eerste keer dat zulke wapensystemen zich vergissen, waarna de verkeerde toestellen uit de lucht worden geschoten.