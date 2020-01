Informateur Bouchez: “Elke coalitie zal oncomfortabel zijn, voor iedereen”

“In een politieke crisis heb je zelden de keuze tussen een goede oplossing en een slechte. Meestal kun je alleen nog kiezen tussen een slechte oplossing en een hele slechte. Het zal dus voor niemand comfortabel zijn, maar géén oplossing is ook geen optie.” Dat zegt informateur Georges-Louis Bouchez (MR) in een gesprek met Het Laatste Nieuws zaterdag.

Naar aanleiding van de gelekte werknota kreeg het informateursduo Coens-Bouchez deze week het verwijt dat ze geen echte keuzes maken, niet inhoudelijk en ook niet over een haalbare en wenselijke coalitie. Bouchez weerlegt die kritiek. “Wie vandaag denkt dat Joachim Coens en ik geen keuzes durven te maken: wacht maar tot maandag.”

De informateur neemt zich voor om maandag goed nieuws te brengen aan koning Filip. “We werken aan een oplossing. Wat telt, is dat we maandag op zijn minst aan de preformatie kunnen beginnen. Voor minder dan dat sta ik niet op”, klinkt het.

In welke richting de informateurs denken, blijft onduidelijk. Op de vraag of het een coalitie met of zonder N-VA wordt, antwoordt Bouchez dat er meer is dan de N-VA. “We moeten af van de gedachte dat de N-VA het alfa en het omega is van de Belgische politiek. Belangrijker dan de samenstelling van een regering is wat die regering wil doén.”