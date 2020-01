Bosbranden in Australië komen samen in “megabrand” zo groot als Oost- en West-Vlaanderen samen

De hoge temperaturen en sterke wind maken het de brandweer die de bosbranden in Australië bestrijden moeilijk. Aan de grens van deelstaten New South Wales (NSW) en Victoria, in het zuidoosten van het land, kwamen vrijdagnacht drie branden samen in één “megabrand”, met een oppervlakte van 600.000 hectare. Ter vergelijking: dat is ongeveer even groot als de provincies Oost- en West-Vlaanderen samen.

In enkele gebieden die door de bosbranden getroffen zijn, bedroegen de temperaturen vrijdagavond 44 graden en bereikte de wind snelheden tot 90 kilometer per uur. Zaterdag zou het niet koeler worden.

Vrijdagnacht moesten bewoners van de stad Wodonga wegens brandgevaar in veiligheid gebracht worden. Meer dan 3.500 brandweermannen waren actief in NSW. Zaterdagvoormiddag woedden daar nog meer dan 140 branden.

Sinds het begin van de grote bosbranden in oktober ging in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare bos in vlammen op. Dat is meer dan drie keer de oppervlakte van België. Duizenden huizen zijn verwoest. Beelden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa tonen hoe de rook tot 17 kilometer in de atmosfeer stijgt.