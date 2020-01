Tiener ontdekt nieuwe planeet op derde dag van stage bij NASA

Hij zag “iets verdachts” op de derde dag van zijn stage bij ruimtevaartorganisatie NASA. De 17-jarige Wolf Cukier beet er zich in vast en ontdekte iets waar andere astrologen soms in hun hele carrière niet in slagen: een nieuwe planeet ontdekken. En niet zomaar één.

Afgelopen zomer was het feest ten huize Cukier, in Scarsdale in de staat New York. Hun 17-jarige zoon Wolf had met succes zijn secundair diploma behaald. Met die horde genomen kon hij beginnen aan de zomerstage bij ruimtevaartorganisatie NASA waar hij al een jaar had naar zitten uitkijken.

Het was al de tweede keer dat Cukier er stage liep - een jaar eerder was hij er ook al - maar ditmaal kreeg hij een andere mentor en een nieuwe opdracht. Hij werd toegewezen aan Veselin Kostov en de geavanceerde telescoop Tess, bijgenaamd de planetenjager. “Ik heb hem kort uitgelegd wat hij moest doen en hij leerde heel snel. Hij had heel snel door hoe alles werkte”, zegt Kostov in The Washington Post.

TOI 1338 b

Al op zijn derde stagedag leverde dat een onverhoopt succes op. Cukier zag “iets verdachts” op de beelden van de telescoop, vertelt hij aan de krant. Samen met Kostov verifieerde hij urenlang wat die drie stippen dichtbij elkaar op het beeld konden zijn. “Eerst deden Wolf en ik dat alleen”, zegt Kostov. “Pas toen we 99 procent zeker waren, haalden we de collega’s erbij.”

Cukier had net een nieuwe planeet ontdekt, en niet zomaar één. TOI 1338 b is bijna zeven keer zo groot als de aarde en heeft twee eigen sterren, waarvan er één 10 procent groter is dan de zon. De planeet ligt op honderden lichtjaren van onze planeet, maar er is wel een kans op buitenaards leven, klonk het toen bij NASA. De rest van de stage van Cukier werd besteed aan die ontdekking. Nog twee tot drie maanden werd bevestiging gezocht, tot het niet meer weerlegd kon worden.

Nu de stage erop zit, maakt Cukier zich op om verder te gaan studeren aan Princeton University. Astronomie, of wat had u gedacht? “En wat ik in de zomer ga doen, zullen we nog wel zien.”