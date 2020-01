Opvolging van overleden sultan van Oman leek moeilijke opgave te worden, maar zijn opvolger heeft de eed al afgelegd

Oman heeft het niet lang zonder sultan moeten stellen: een dag na het overlijden van sultan Qaboos bin Said al-Said (79) heeft zijn neef Haitham bin Tariq Al Said zaterdag de eed afgelegd. De opvolging van Qaboos veroorzaakte nochtans flink wat kopzorgen in Oman, maar uiteindelijk ging het allemaal snel.

Sultan Qaboos leed aan darmkanker en kwam in december nog even naar Leuven om daar behandeld te worden door vermaarde specialisten, maar vertrok er snel weer. Toen was al duidelijk dat de situatie van de sultan van Oman niet goed was. Die vrees bleek gegrond: hij heeft de strijd tegen de terminale ziekte verloren.

De vele hospitalisaties van de sultan veroorzaakten in Oman onrust over zijn opvolging. Omdat Qaboos ongehuwd was en geen kinderen of broers had, moest hij in een brief een opvolger aanduiden binnen de koninklijke familie. Als de familie het binnen de drie dagen na zijn dood niet eens zou geraken over zijn opvolger, zou de verzegelde brief geopend worden.

Neef

Qaboos had de macht in het land in 1970 overgenomen door een geweldloze coup te plegen tegen zijn eigen vader. Hij liet in al die decennia aan de macht nooit in zijn kaarten kijken over wie hij zag als zijn opvolger. Zelfs toen kanker bij hem vastgesteld werd, hield hij de lippen daarover stijf op elkaar. Het zou dan ook een grote verrassing worden wiens naam hij in de verzegelde brief gezet had.

Uiteindelijk werd zaterdag al een opvolger aangeduid. Haitham bin Tariq Al Said, de 65-jarige minister van Patrimonium en Cultuur en een neef van Qaboos, heeft de eed afgelegd als nieuwe sultan. “De familie heeft vergaderd en heeft ervoor gekozen om de brief van de sultan te openen”, staat te lezen op het officiële Twitterkanaal van de staat. De opvolger die daarin stond, was Haitham bin Tariq Al Said. Hij staat bekend als een sportfanaat.

Door de brief van de sultan te openen, ging de koninklijke familie interne discussies uit de weg.